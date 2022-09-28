Москва, , 16:16 — REGNUM Кратковременные снижения капитализации российских акций не смогут привести к общей дестабилизации ситуации и существенно повлиять на нее в среднесрочной перспективе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

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«Состояние российского фондового рынка не совсем стабильно, — констатировала она. — На протяжении последних нескольких месяцев в секторе основного рынка наблюдаются периоды незначительного роста и спада капитализации. Существенное снижение (7,71%) по итогам торгов на Московской бирже, прошедших 27 сентября, уже скорректировалось с началом торгов в среду утром на 2,91%. Положительную динамику демонстрируют компании нефтегазового и металлургического сектора.

По ее словам, безусловно, на динамику капитализации компаний, чьи акции представлены на Мосбирже, значительное влияние может оказать сложившаяся ситуация и возможность введения очередного пакета санкций.

«Однако нельзя утверждать, что будет гарантированное снижение рынка, — сказала экономист. — Фондовый рынок по-прежнему представляет собой одну из немногих возможностей инвестирования для граждан, в том числе и неквалифицированных инвесторов. В связи с чем кратковременные снижения не смогут привести к общей дестабилизации ситуации и существенно повлиять на нее в среднесрочной перспективе».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о двух главных причинах падения капитализации российских акций.

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