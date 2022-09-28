Ижевск, , 16:15 — REGNUM Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова о связи увлечениями видеоиграми с агрессией и стрельбой в школах. Об этом 28 сентября пишет ТАСС.

Видеоигры 2022 года Иван Шилов ©ИА REGNUM

«К сожалению, это очень популярная тенденция, когда ищется очень простой ответ. На самом деле, проводилось множество исследований, которые говорят, что компьютерные игры никоим образом не провоцируют агрессию, а наоборот — они дают ей выход», — прокомментировал Смит. «Если говорить про трагедию в Ижевске, то не игры сыграли ключевую роль. Я призываю всех не искать простых решений, а разобраться, если человек, состоящий на учете, откуда-то берет оружие — не в игре же он научился его изготавливать», — объяснил президент ФКС России.

Смит также считает, что компьютерным играм в России нужна возрастная маркировка. »В Китае, например, она создана, у нас же маркировка носит рекомендательный характер, и ее никто не проверяет и не контролирует. Мы призывали создать отечественную структуру, которая бы занималась возрастной маркировкой, потому что действительно в России есть некоторые игры, которые во многих странах запрещены», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что после стрельбы в ижевской школе №88, открытой её бывшим учеником, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что нужно «наводить порядок с компьютерными играми». «Убийца состоял на учете. Страдал шизофренией. Он играл в компьютерные игры и, на мой взгляд, нужно внимательно обсуждать общее влияние компьютерных игр», — высказался он.

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