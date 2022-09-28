Ижевск, 28 сентября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова о связи увлечениями видеоиграми с агрессией и стрельбой в школах. Об этом 28 сентября пишет ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры 2022 года

«К сожалению, это очень популярная тенденция, когда ищется очень простой ответ. На самом деле, проводилось множество исследований, которые говорят, что компьютерные игры никоим образом не провоцируют агрессию, а наоборот — они дают ей выход», — прокомментировал Смит. «Если говорить про трагедию в Ижевске, то не игры сыграли ключевую роль. Я призываю всех не искать простых решений, а разобраться, если человек, состоящий на учете, откуда-то берет оружие — не в игре же он научился его изготавливать», — объяснил президент ФКС России.

Смит также считает, что компьютерным играм в России нужна возрастная маркировка. «В Китае, например, она создана, у нас же маркировка носит рекомендательный характер, и ее никто не проверяет и не контролирует. Мы призывали создать отечественную структуру, которая бы занималась возрастной маркировкой, потому что действительно в России есть некоторые игры, которые во многих странах запрещены», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что после стрельбы в ижевской школе №88, открытой её бывшим учеником, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что нужно «наводить порядок с компьютерными играми». «Убийца состоял на учете. Страдал шизофренией. Он играл в компьютерные игры, и, на мой взгляд, нужно внимательно обсуждать общее влияние компьютерных игр», — высказался он.