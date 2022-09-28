Москва, , 16:14 — REGNUM Развивающиеся государства, у которых торговля с Китаем превалирует в структуре торгового баланса, могут начать также ослаблять курсы своих валют. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Юань Scmp.com

«В результате искусственного ослабления юаня китайские компании получают дополнительные преимущества на мировом рынке, поскольку их товары становятся дешевле, — сказала она, комментируя продолжающееся снижение курса юаня. — Особенно это актуально для американского рынка, одного из основных торговых партнеров Китая. Среди основных торговых партнеров Китая особое волнение из-за снижения курса юаня испытывают компании, импортирующие товары из Поднебесной, прежде всего продукцию лёгкой и химической промышленности в свои страны. Также негативно сказывается девальвация юаня и на компаниях, экспортирующих в Китай энергоресурсы, сырье, промышленное оборудование, электронику, продукцию машиностроения, медицинской и IT-отрасли».

При этом, как полагает Степанова, развивающиеся государства, у которых торговля с Китаем превалирует в структуре торгового баланса, могут начать также ослаблять курсы своих валют, чтобы поддержать конкурентоспособность их товаров перед Китаем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что действия Народного банка Китая свидетельствуют о более глубоких опасениях монетарных властей КНР в связи с растущим долларом США.

Читайте ранее в этом сюжете: Профессор Ильинский объяснил, из-за чего забеспокоился Народный банк Китая