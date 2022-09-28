Таллин, 28 сентября, 2022, 16:13 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Партия реформ) признал, что Эстония работает над тем, чтобы сохранить нынешнее присутствие британских солдат в Эстонии. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

По его словам, летом 2022 решение о продлении срока службы в Эстонии уже было сделано — благодаря решению британского командования. Теперь надо добиться, чтобы они остались на новый срок вместе с новым подразделением. «На самом деле, они должны были выехать уже летом, но потом британцы решили продлить, так что поживем — увидим. На самом деле, до конца года еще далеко», — сообщил он.

Певкур отметил, что, по словам министра обороны Великобритании, решение вывести сотни солдат из Эстонии лишь в декабре 2022 года, а не летом, было их внутренним решением, а прибытие второй боевой группы в Эстонию весной было временным решением: «Я не похоронил до конца надежду, что такая же вторая боевая группа останется в Эстонии».

Он сообщил, что 1 сентября 2022 года состоялось совещание на уровне генштабов Сил обороны двух стран для согласования дальнейших шагов, но не привел подробностей.

При этом Певкур отверг предположения о том, что военные Британии решили продлить свою миссию в Эстонии под влиянием того факта, что Россия, по мнению эстонских СМИ, якобы забрала солдат с военных баз у границы с Эстонией для боевых действий в б. УССР.