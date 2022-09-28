Москва, 28 сентября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В условиях дефицита бюджета правительство РФ будет брать новые налоги, акцизы, в том числе с публичных компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября заявил доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров. Так он прокомментировал информацию о том, что 27 сентября капитализация российского рынка акций упала почти на 8%.

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«У падения российского рынка акций две причины. Первая — это значительное усиление геополитической напряженности. Предсказать дальнейшее развитие ситуации достаточно сложно, но после подрыва «Северного потока» очевидно, что до разрядки еще далеко, — сказал Столяров. — Вторая причина — чисто экономическая. В условиях дефицита бюджета правительство РФ будет брать новые налоги, акцизы, в том числе с публичных компаний. Последнее обстоятельство будет сильно уменьшать их дивидендную доходность и инвестиционную привлекательность».

Кроме того, как отметил Столяров, на мировом финансовом рынке тоже неспокойно.

«Но есть и положительные моменты. В условиях отсутствия других инвестиционных перспектив (покупка безналичной валюты токсична, иностранные активы заблокированы и недоступны для неквалифицированных инвесторов, ставки в банках невысоки, рынок недвижимости, скорее всего, будет остывать), частному инвестору все равно некуда будет деваться — [придется идти] или на облигационный рынок, или на рынок акций, — предположил экономист. — Тем более что нерезидентов в ближайшее время туда не пустят. Это дает основания надеяться, что в случае улучшения фона и появления определенности в отношении будущих финансовых потоков появится интерес и к российским акциям, если, конечно, экономика останется рыночной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, европейские фондовые рынки упали на открытии торгов 28 сентября.