Валерий Ходячий, 28 сентября 2022, 17:03 — REGNUM Утечка газа на трех нитках газопровода «Северный поток» стала горячо обсуждаемой темой в интернет-сообществе Южной Кореи, поскольку данный инцидент может быть не простым совпадением, а чьим-то продуманным планом.
По сообщениям ряда СМИ, утечка произошла на одном участке газопровода «Северный поток — 2» и двух участках газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море. Сообщается, что утечки произошли в один день с разницей в несколько часов.
После инцидента власти Дании заявили об опасности утечки для судоходства, запретив плавания в пределах 5 км от указанных позиций.
Оператор газопровода Nord Steam AG зафиксировал падение давления в газопроводе 26 сентября. О произошедшем сразу же было доложено береговым службам Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.
После обнаружения утечки газа европейские сейсмологические станции зафиксировали сильные взрывы.
Первый взрыв был зафиксирован в ночь на 26 сентября, а второй — вечером того же дня. Отмечается, что один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на юге Швеции.
«Вы можете ясно видеть, как волны отражаются от дна к поверхности. Нет никаких сомнений в том, что это был взрыв. Станция в Гношо это зафиксировала», — сообщил профессор сейсмологии и директор Национальной сейсмической сети Бьерн Лунд.
Известно, что инцидент произошел за день до ввода в эксплуатацию Балтийского газопровода, по которому норвежский газ будет транспортироваться в Польшу через Данию.
Между тем в Дании, Швеции и Польше назвали инцидент на нитках газопровода «Северный поток» саботажем, однако никто не стал утверждать, кто именно стоит за этим.
«Скорее всего, это проделки США», — считает ket7***.
«Зимой энергоресурсы превратятся в «оружие». Мне даже страшно думать об этом», — пишет todo***.
«Кажется, цены на газ скоро вырастут ещё больше», — предполагает kgkg***.
«Вот что происходит, когда начинаешь запугивать всех ядерным оружием», — считает thed***.
«Кто выигрывает от поломки газопровода? Я отвечу: США, Россия, киевский режим», — утверждает burk***.
«Думаю, нити были повреждены Штатами. Если могут повредить, то могут и уничтожить», — предполагает miro***.
«Россия может осуществлять контроль над трубопроводом. Но чтобы его разрушить… Если вы в это верите, то у вас явно мозги не на месте», — отвечает другим комментаторам josc***.
«Что ж, бывший глава МИД Польши уже поблагодарил США за подрыв трубопровода», — делится информацией myso***.
«Так сложилось, что европейцы не выносят холода. Вспомните Наполеона, Гитлера и других. Они вторглись на чужие земли и потеряли много солдат на морозе», — вспоминает lijh***.
«Нам не стоит полагаться на США, особенно в вопросах национальной обороны. Нужно укрепить свои военные силы, ибо что-то подсказывает, что война с Японией за Токто может разразиться в течение 30 лет», — высказывает свои предположения roka***.
«В этом виноваты либо США, либо киевский режим», — считает j2ga***.
«Вроде бы Россия одерживает вверх, но соседи заклеймят её, и в результате ей придется поплатиться за это», — предполагает ijoa***.
«Эх, сколько денег в трубу… Жалко-то как», — сетует 7001***.
«Россия может запросто перекрыть трубы… И кому будет выгодно это? Европе или США?» — задается вопросом mirc***.
«Штатам выгодно повреждение газопровода, ведь Россия не может поставлять газ, пока ремонт не будет закончен», — пишет jund***.
«Не удивлюсь, если в скором времени Россия атакует газовые объекты США», — смеется pu10***.