28 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей бурно обсудили диверсию на нитках газопровода «Северный поток», акцентировав внимание на том, что в прекращении поставок газа замешаны США.

Валерий Ходячий, , 17:03 — REGNUM Утечка газа на трех нитках газопровода «Северный поток» стала горячо обсуждаемой темой в интернет-сообществе Южной Кореи, поскольку данный инцидент может быть не простым совпадением, а чьим-то продуманным планом.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщениям ряда СМИ, утечка произошла на одном участке газопровода «Северный поток — 2» и двух участках газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море. Сообщается, что утечки произошли в один день с разницей в несколько часов.

После инцидента власти Дании заявили об опасности утечки для судоходства, запретив плавания в пределах 5 км от указанных позиций.

Оператор газопровода Nord Steam AG зафиксировал падение давления в газопроводе 26 сентября. О произошедшем сразу же было доложено береговым службам Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

После обнаружения утечки газа европейские сейсмологические станции зафиксировали сильные взрывы.

Первый взрыв был зафиксирован в ночь на 26 сентября, а второй — вечером того же дня. Отмечается, что один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован на 30 измерительных станциях на юге Швеции.

«Вы можете ясно видеть, как волны отражаются от дна к поверхности. Нет никаких сомнений в том, что это был взрыв. Станция в Гношо это зафиксировала», — сообщил профессор сейсмологии и директор Национальной сейсмической сети Бьерн Лунд.

Известно, что инцидент произошел за день до ввода в эксплуатацию Балтийского газопровода, по которому норвежский газ будет транспортироваться в Польшу через Данию.

Между тем в Дании, Швеции и Польше назвали инцидент на нитках газопровода «Северный поток» саботажем, однако никто не стал утверждать, кто именно стоит за этим.

Газопровод «Северный поток» Официальный сайт ПАО «Газпром»

«Скорее всего, это проделки США», — считает ket7***.

«Зимой энергоресурсы превратятся в «оружие». Мне даже страшно думать об этом», — пишет todo***.

«Кажется, цены на газ скоро вырастут ещё больше», — предполагает kgkg***.

«Вот что происходит, когда начинаешь запугивать всех ядерным оружием», — считает thed***.

«Кто выигрывает от поломки газопровода? Я отвечу: США, Россия, киевский режим», — утверждает burk***.

«Думаю, нити были повреждены Штатами. Если могут повредить, то могут и уничтожить», — предполагает miro***.

«Россия может осуществлять контроль над трубопроводом. Но чтобы его разрушить… Если вы в это верите, то у вас явно мозги не на месте», — отвечает другим комментаторам josc***.

«Что ж, бывший глава МИД Польши уже поблагодарил США за подрыв трубопровода», — делится информацией myso***.

«Так сложилось, что европейцы не выносят холода. Вспомните Наполеона, Гитлера и других. Они вторглись на чужие земли и потеряли много солдат на морозе», — вспоминает lijh***.

«Нам не стоит полагаться на США, особенно в вопросах национальной обороны. Нужно укрепить свои военные силы, ибо что-то подсказывает, что война с Японией за Токто может разразиться в течение 30 лет», — высказывает свои предположения roka***.

«В этом виноваты либо США, либо киевский режим», — считает j2ga***.

«Вроде бы Россия одерживает вверх, но соседи заклеймят её, и в результате ей придется поплатиться за это», — предполагает ijoa***.

«Эх, сколько денег в трубу… Жалко-то как», — сетует 7001***.

«Россия может запросто перекрыть трубы… И кому будет выгодно это? Европе или США?» — задается вопросом mirc***.

«Штатам выгодно повреждение газопровода, ведь Россия не может поставлять газ, пока ремонт не будет закончен», — пишет jund***.

«Не удивлюсь, если в скором времени Россия атакует газовые объекты США», — смеется pu10***.