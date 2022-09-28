Москва, , 16:09 — REGNUM Сегодня, 28 сентября, по состоянию на 15:10 мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,44%, до $86,65 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Близится очередное заседание ОПЕК+, и участники рынка всерьез опасаются, что Россия на нем будет настаивать на сокращении объёмов добычи.

В то же время ситуация с возможностями поставок газа в Европу после диверсий на трубопроводах СП-1 и СП-2 также подогревают спрос на нефть.

Впрочем, опасения рецессии в мире растут, так что бурного ралли на нефтяном рынке ожидать не приходится.

При этом данные по запасам нефти от Американского института нефти вчера показали существенно больший, чем ожидалось, рост.

И если сегодняшняя статистика от минэнерго США подтвердит эту тенденцию, «медведи» могут вновь перейти в наступление, продавив цены до $80 за баррель», — полагает эксперт.

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