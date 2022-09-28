Чебоксары, , 16:08 — REGNUM В столице Чувашии присвоили наименование скверу, расположенному в центре города с установленной на ней стелой «Город трудовой доблести». Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Сквер Трудовой доблести в Чебоксарах: карта https://gcheb.cap.ru/

Как следует из решения, «наименование «сквер Трудовой доблести» присвоено «элементу планировочной структуры» на земельном участке в центре Чебоксар возле Главпочтампа. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары поручено разместить соответствующую информацию в Федеральной информационной адресной системе.

Из представленной карты следует, что речь идёт об участке на пересечении проспекта Ленина и улицы К. Маркса возле политехнического института, где в декабре 2021 года открылась стела «Город трудовой доблести».

Как сообщало ИА REGNUM , почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента России Владимира Путина за значительный вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне. Чебоксарам данный статус присвоен в 2021 году.