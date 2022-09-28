В Чебоксарах появился сквер Трудовой доблести
Чебоксары, 28 сентября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. В столице Чувашии присвоили наименование скверу, расположенному в центре города с установленной на ней стелой «Город трудовой доблести». Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Как следует из решения, «наименование «сквер Трудовой доблести» присвоено «элементу планировочной структуры» на земельном участке в центре Чебоксар возле Главпочтампа. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары поручено разместить соответствующую информацию в Федеральной информационной адресной системе.
Из представленной карты следует, что речь идёт об участке на пересечении проспекта Ленина и улицы К. Маркса возле политехнического института, где в декабре 2021 года открылась стела «Город трудовой доблести».
Как сообщало ИА REGNUM , почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента России Владимира Путина за значительный вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне. Чебоксарам данный статус присвоен в 2021 году.