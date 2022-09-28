Москва, , 16:08 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении закон, который наделяет правительство РФ правом внести в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал Банка ВТБ находящиеся в федеральной собственности 100% акций Российского национального коммерческого банка, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, внесение акций происходит в порядке оплаты приобретаемых в собственность Российской Федерации размещаемых ВТБ дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала. Цена размещения дополнительных акций Банка ВТБ устанавливается равной средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных торгов его акциями за шесть месяцев, предшествующих дате принятия наблюдательным советом банка решения о цене размещения дополнительных акций.

В законе также создается механизм приобретения публичным акционерным обществом акций на организованных торгах на основании специальной программы приобретения акций.