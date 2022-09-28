Москва, , 16:12 — REGNUM Количество обманутых дольщиков в Волгоградской области не превышает 300 человек. В 2023 году региональные власти рассчитывают полностью закрыть этот вопрос, сообщил 28 сентября на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Андрей Бочаров.

Долгострой Volgograd.ru

По словам главы региона, к началу реализации областных программ по защите прав дольщиков, в ущемлённом положении оказалось порядка 11 тысяч семей.

«При реализации этой программы на сегодняшний день мы в следующем году завершим решение этой проблемы, у нас осталось 289 человек. Для нас это очень серьёзный шаг. Все проекты мы реализуем точно в срок, отставаний от графика нет. Я уверен полностью, что мы реализуем эту программу в установленные для нас сроки», — пообещал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года региональные власти восстановили права дольщиков 101 многоквартирного дома.