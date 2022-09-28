Москва, 28 сентября 2022, 16:12 — REGNUM Количество обманутых дольщиков в Волгоградской области не превышает 300 человек. В 2023 году региональные власти рассчитывают полностью закрыть этот вопрос, сообщил 28 сентября на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Андрей Бочаров.
По словам главы региона, к началу реализации областных программ по защите прав дольщиков, в ущемлённом положении оказалось порядка 11 тысяч семей.
Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года региональные власти восстановили права дольщиков 101 многоквартирного дома.