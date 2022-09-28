Владикавказ, , 16:07 — REGNUM На территории Северной Осетии организуют пункты обогрева для водителей и пассажиров автомобилей, транзитом движущихся через территорию республики. Кроме того, будет проведена санитарная очистка территории перед пунктом пропуска «Верхний Ларс» и организована медпомощь находящимся в очереди на пересечение российско-грузинской границы гражданам. Такое поручение дал 28 сентября глава республики Сергей Меняйло.

«Дал поручение организовать для транзитников обогрев, еду, медицинскую помощь и санитарную очистку. Среди тех, кто сейчас находится на территории Северной Осетии, есть женщины и дети», — написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Напомним, в последние дня с момента объявления президентом РФ частичной мобилизации число желающих выехать из России через пункт пропуска «Верхний Ларс» выросло в несколько раз. На границе, по данным МВД, своей очереди утром 28 сентября ожидали почти 5 тыс. автомашин.

«Только за последние двое суток в Грузию через наш участок границы въехало больше 20 тысяч человек! Мы чисто физически не сможем обеспечить порядок и безопасность, если этот поток будет нарастать», — заявил глава республики.

В связи с усложнившейся ситуацией Меняйло объявил в республике режим повышенной готовности.

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