Ярославль, , 16:08 — REGNUM Юрий Лазарев из Подмосковья возглавит «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию города.

Агентство по муниципальному заказу

Должность была свободна с мая 2022 года, когда с неё ушёл предыдущий директор Глеб Масленцев. Мэрия несколько раз объявляла кадровый конкурс, в котором на этот раз победителем признали Юрия Лазарева. Он приедет из Подмосковья, ранее он работал в Солнечногорске на должности заместителя директора «Дирекции единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства».

В пресс-службе отметили, что Юрий Лазарев назначен директором с 26 сентября 2022 года.

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