Москва, 28 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,35%, до 58,25 рубля. Евро теряет 1,21%, откатываясь до 55,47 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

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«Ослаблению евро к доллару дополнительно способствуют негативные прогнозы по европейской экономике в связи с возможной остановкой поставок газа ещё и по трубе в б. УССР из-за долгов «Нафтогаза».

Некоторым позитивом для российской валюты выступает возможность частичного снятия ЕС санкций на российский экспорт, в частности, удобрений и цемента.

В то же время главным фактором превышения предложением валюты спроса остается растущий профицит внешнеторгового баланса.

На этом фоне даже прогноз Минэкономразвития РФ о том, что к концу 2022 года доллар укрепится до 66 рублей не может преодолеть нисходящую тенденцию», — полагает эксперт.

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