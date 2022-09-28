Москва, , 16:06 — REGNUM Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит достоверно определять стоимость строительства судов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Закон наделяет правительство РФ полномочиями по утверждению порядка проведения экспертизы обоснований ориентировочной стоимости строительства судна и цен проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна. Также за правительством закрепляются полномочия по утверждению правил разработки и утверждению нормативов трудоемкости проектирования, строительства, ремонта, утилизации судов.

Минпромторг России будет утверждать методические документы и осуществлять методическое руководство по вопросам определения ориентировочной стоимости строительства судна и цен проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна, определения трудоемкости проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна.

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