Москва, 28 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит достоверно определять стоимость строительства судов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Закон наделяет правительство РФ полномочиями по утверждению порядка проведения экспертизы обоснований ориентировочной стоимости строительства судна и цен проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна. Также за правительством закрепляются полномочия по утверждению правил разработки и утверждению нормативов трудоемкости проектирования, строительства, ремонта, утилизации судов.

Минпромторг России будет утверждать методические документы и осуществлять методическое руководство по вопросам определения ориентировочной стоимости строительства судна и цен проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна, определения трудоемкости проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна.