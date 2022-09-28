Госдума приняла закон о механизме экспертизы при строительстве судна
Москва, 28 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит достоверно определять стоимость строительства судов, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.
Закон наделяет правительство РФ полномочиями по утверждению порядка проведения экспертизы обоснований ориентировочной стоимости строительства судна и цен проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна. Также за правительством закрепляются полномочия по утверждению правил разработки и утверждению нормативов трудоемкости проектирования, строительства, ремонта, утилизации судов.
Минпромторг России будет утверждать методические документы и осуществлять методическое руководство по вопросам определения ориентировочной стоимости строительства судна и цен проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна, определения трудоемкости проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна.