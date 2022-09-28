Новосибирск, , 16:06 — REGNUM Турция, похоже, всё же боится вторичных санкций, которые будут наложены на её банки американским регулятором. Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Эдуард Коложвари.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что государственные банки Турции приняли решение отказаться от сотрудничества с российской платёжной системой «Мир».

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«Занесение в SDN-список накладывает серьёзные ограничения, и вычеркивает банк и его клиентов из мировой финансовой системы. Отсутствие возможности расплатиться в Турции картой «Мир», конечно, болезненно, но не критично. Наши туристы вполне способны пережить такое неудобство, тем более, что высокий сезон уже закончился. В конце концов, в том же Египте наши карты вообще не работают, и ничего страшного. Просто можно брать с собой наличные, лимиты на вывоз довольно-таки большие, — отметил Коложвари. — Турция помогает России в других в гораздо более стратегически важных моментах, а именно, в экспортных и импортных операциях. Кратно растут показатели по этим позициям. Главное, чтобы не разрушилось вновь налаженное серьезное бизнес-взаимодействие, возможно, для прикрытия важных вещей, принесли в жертву менее важные схемы с расчётами по картам «Мир».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Турции после частных банков, государственные также решили прекратить использование системы «Мир».