Астана, 28 сентября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Руководители регионов Казахстана не справились с поставленной задачей по реализации проекта «Комфортная школа». Об этом 28 сентября заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего совета по реформам.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«К сожалению, до сегодняшнего было сказано много, но проблемы с трёхсменными, аварийными, ветхими школами так и не решились», — сказал президент.

Токаев поручил Счётному комитету обеспечить использование средств на школы по назначению. Он распорядился, чтобы по данному вопросу была закреплена персональная ответственность.

«До конца года должны решить все вопросы по земле, инфраструктуре. Никакие отговорки здесь не уместны», — заявил Токев.

Напомним, Токаев в августе сообщили, что в стране 180 школ находятся в аварийном состоянии, кроме того, во многих школах обучение идёт в три смены. Он поручил решить данные проблемы в кратчайшие сроки.