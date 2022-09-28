Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 28 сентября, по состоянию на 14:30 мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,34%, до $85,20 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Добыча нефти Bashneft.ru

«Последний раз так дешево нефть торговалась в январе 2022 года. А с технической точки зрения от данной отметки котировки разворачивались и в прошлом, и в 2018 году.

На наш взгляд после коррекционного роста котировок от данного уровня цены на нефть могут продолжить снижение из-за высоких рисков мировой рецессии.

В ожидании рецессии сегодня также снижаются европейские индексы, DAX (-1,32%), CAC 40 (-1,29%), FTSE 100 (-0,98). А американский S&P 500 завершил торги 27 сентября обновлением годовых минимумов, котировки остановились в районе значений конца 2020 года (разгар пандемии)», — пояснил эксперт.

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