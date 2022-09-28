Таллин, , 16:01 — REGNUM

Керсти Кальюлайд polskieradio.pl

Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью СМИ б. УССР, использовав избитые русофобские штампы и представ перед общественностью в недостойном политика такого уровня внешнем виде. Об этом сообщил Telegram-канал посольства РФ в Эстонии «Миссия в Таллине».

«Полагаем бессмысленным комментировать озвученные ею избитые русофобские штампы, однако не можем не обратить внимание на недостойный внешний вид в футболке с нецензурной лексикой и вульгарные отзывы о президенте России Владимире Путине», — говорится в сообщении.

Посольство в этой связи напомнило, что именно Кальюлайд инициировала весной 2019 года и провела встречу с Путиным в 2019 году, для чего побывала в Кремле. Коллеги Кальюлайд из Прибалтики не одобрили визит, на что Кальюлайд заявила, что поездка в Москву на фоне антироссийских санкций была проведена в интересах Эстонии и усилила ее международные позиции.

«К сожалению, отсутствие культуры в сочетании с невоспитанностью, похоже, становятся визитной карточкой эстонских политиков и представителей СМИ», — завершило свой комментарий российское посольство.