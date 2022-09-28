Вашингтон, 28 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Новую серию санкций против России намерена ввести администрация президента США Джо Байдена. Об этом 28 сентября сообщает газета Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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По информации издания, ограничительные меры могут затронуть Национальный клиринговый центр и Национальный расчётный депозитарий. Также источники газеты сообщили, что санкции США против Москвы могут коснуться Агентства по страхованию вкладов и национальной платёжной системы «Мир».

Среди других рассматриваемых мер — отключение новых российских банков от SWIFT, расширение мер экспортного контроля и новые санкции против госкомпаний.

«Администрация Байдена в свою очередь готовит свою новую серию санкций, намерена усилить финансовый кордон вокруг российской экономики», — говорится в публикации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США пытаются диктовать России свою волю через санкции, но их ожидает провал.