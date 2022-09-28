Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 28 сентября, к 14:30 мск на Московской бирже рубль укрепляется к доллару на 0,19%, до 58,26, а к евро на 0,66%, до 55,46, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российский фондовый рынок сегодня открылся ростом на 2,56%, но более половины растерял к середине дня.

Котировкам не удалось пройти психологический уровень в 2000 пунктов по индексу Московской биржи, что оставляет их в нисходящем тренде на фоне роста геополитических и экономических рисков.

Укрепление рубля происходит из-за отрицательного сальдо торгового баланса. Рост мировых цен на энергоресурсы также подталкивает отечественную валюту к росту.

До конца года рубль может продолжить укрепляться на фоне низкого спроса на иностранную валюту, так как в 2022 году не стоит ожидать ослабления рубля до комфортных экспортерам 70–75 рублей за доллар, потому что новое бюджетное правило начнет действовать только в 2023 году», — считает эксперт.

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