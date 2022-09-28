Остин, США, , 15:58 — REGNUM Певица Граймс призвала своих поклонников подписать петицию против повышения цен на недвижимость в Техасе (США). Об этом 28 сентября пишет Page Six.

Граймс Цитата из клипа на песню Player Of Games

«Мои друзья-техасцы! Петиции могут показаться бесполезными, но я гарантирую, что местные политики относятся к ним серьёзно…Пожалуйста, подпишите, чтобы снизить стоимость жилья в Остине», — обратилась артистка к подписчикам в Twitter. Однако некоторые пользователи посчитали, что певица занимается не своим делом, так как она может позволить купить себе дом.

Но Граймс опровергла эти заявления, объяснив, что не могла самостоятельно оплатить покупку жилья, без помощи предпринимателя Илона Маска. «Я не могла позволить себе купить дом в Остине, который подходит для моих детей, без помощи их отца, что безумно, потому что я успешная певица», — призналась артистка.

Ранее Граймс сообщила о планах сделать татуировку на лице. Исполнительница пока не выбрала эскиз, но уже решила, что набьёт тату белыми чернилами.

Читайте ранее в этом сюжете: Lil Pump устраивает погром в музее в новом видеоклипе