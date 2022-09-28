София, 28 сентября 2022, 15:56 — REGNUM Министерство обороны Болгарии объявило о намерении отправить в Киев крупную партию зимней одежды (униформы) для местных боевиков. Об этом 28 сентября сообщает софийская газета «24 часа».

Болгария
Болгария
Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам главы болгарского оборонного ведомства Димитра Стоянова, соответствующая акция является частью программы оказания «гуманитарной помощи» армейским подразделениям киевского режима.

«Мы готовы и в дальнейшем предоставлять Киеву подобную помощь», — резюмировал, в частности, он.

Об объемах поставок одежды не сообщается. Ранее официальная София отказалась поставлять ВСУ летальное оружие.