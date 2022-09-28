София, 28 сентября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Министерство обороны Болгарии объявило о намерении отправить в Киев крупную партию зимней одежды (униформы) для местных боевиков. Об этом 28 сентября сообщает софийская газета «24 часа».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам главы болгарского оборонного ведомства Димитра Стоянова, соответствующая акция является частью программы оказания «гуманитарной помощи» армейским подразделениям киевского режима.

«Мы готовы и в дальнейшем предоставлять Киеву подобную помощь», — резюмировал, в частности, он.

Об объемах поставок одежды не сообщается. Ранее официальная София отказалась поставлять ВСУ летальное оружие.