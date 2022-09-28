Пицунда, Абхазия, , 15:55 — REGNUM В ходе своего первого визита в Абхазию президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с абхазским президентом Асланом Бжанией вопросы укрепления отношений двух стран. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба абхазского лидера.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что встреча лидеров Абхазии и Белоруссии состоялась на государственной даче в Пицунде.

Также указывается, что Бжания отметил, что уверен в том, что визит Лукашенко даст новый импульс во взаимоотношениях между народами двух стран.

«Мы обязательно сделаем так, чтобы они были такими, как в добрые советские времена. Добро пожаловать в Абхазию!», — сказал он.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил своего абхазского коллегу за его тёплые слова.

«Ностальгия никогда не покидает нас. В далекие времена, может быть в 25-27 лет, я был на этой святой земле. Естественно, не президентом. Можно сказать, обычным человеком, депутатом парламента. Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом (президентом РФ) Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу — что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», — отметил он.

При этом белорусский лидер уточнил, что его визит в Абхазию не является связанным с какой-либо особой ситуацией.

«У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии. А экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иного не дано», — пояснил Лукашенко, предложив обсудить вопросы укрепления отношений двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что несмотря на проблемы в экономике, связанные с санкциями Запада, правительство Белоруссии планирует рост ВВП в следующем году на 3,8%.