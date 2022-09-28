Москва, 28 сентября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Логично, что при резком сокращении поставок трубного газа из России Европе придется его заменять сжиженным, поскольку, например, электростанции, работающие на газе, довольно сложно и дорого переводить на другие виды топлива, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

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«Также сложно заменить газ на другие виды топлива в металлургии, а уж в химической промышленности замены газу просто нет.

Но увеличить закупки сжиженного газа быстро не получится, для этого придется строить новые терминалы по регазификации СПГ, хранилища для сжиженного газа. Количество специализированных судов для перевозки СПГ тоже ограничено.

Но даже тот газ, который удастся приобрести и доставить, тоже может оказаться российским. Ну или будет перекуплен у других рынков (в частности, в Азии), где, соответственно, откроются ниши для российских поставок.

При этом цена на него продолжит расти, что ещё больше удорожит электроэнергию для Европы. Так что себя ЕС накажет существенно сильнее», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Bloomberg, Европа может обеспечить себя зимой электроэнергией за счет импорта СПГ при остановке транзита природного газа из России.

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