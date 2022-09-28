Владикавказ, , 15:54 — REGNUM Решение о введении режима повышенной готовности в ряде районов Северной Осетии — это вынужденная мера. Её пришлось применить из-за большого притока граждан из других субъектов РФ в республику в течение последних дней, что осложнило возможность обеспечения безопасности собственных жителей и приезжих. Так прокомментировал глава РСО-Алании Сергей Меняйло свой указ от 28 сентября 2022 года о введении режима повышенной готовности.

Сергей Меняйло Sfo.gov.ru

«Решение о введении режима повышенной готовности — это вынужденная временная мера: ситуацию нельзя пускать на самотек. Огромное количество транзитного транспорта, многокилометровые очереди на пункте пропуска «Верхний Ларс». Только за последние двое суток в Грузию через наш участок границы въехало больше 20 тысяч человек! Мы чисто физически не сможем обеспечить порядок и безопасность, если этот поток будет нарастать», — написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2022 года глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности на территориях Ардонского, Кировского, Пригородного районов и городского округа Владикавказа.

В соответствии с документом вводится ограничение на въезд в республику всех транспортных средств, кроме зарегистрированных в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии.

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