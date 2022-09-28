Глава Северной Осетии назвал режим повышенной готовности вынужденной мерой
Владикавказ, 28 сентября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Решение о введении режима повышенной готовности в ряде районов Северной Осетии — это вынужденная мера. Её пришлось применить из-за большого притока граждан из других субъектов РФ в республику в течение последних дней, что осложнило возможность обеспечения безопасности собственных жителей и приезжих. Так прокомментировал глава РСО-Алании Сергей Меняйло свой указ от 28 сентября 2022 года о введении режима повышенной готовности.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2022 года глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности на территориях Ардонского, Кировского, Пригородного районов и городского округа Владикавказа.
В соответствии с документом вводится ограничение на въезд в республику всех транспортных средств, кроме зарегистрированных в Северной Осетии, Южной Осетии и Грузии.