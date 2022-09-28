Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 28 сентября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В школах Ноябрьска (ЯНАО) в связи с трагедией в Ижевске усилили пропускной режим. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации Сотрудник Следственного комитета отсматривает видео с камер в школе. Ижевск

Теперь калитки и входная дверь образовательных учреждений открыты только, когда дети массово идут на занятия или возвращаются домой. В остальное время все проходы на территорию школ, кроме центрального входа — закрыты.

«Родители могут посетить школу только по предварительной записи. Если возникли срочные и безотлагательные вопросы, родственники могут пройти с документом, удостоверяющим личность и в сопровождении педагога», — отмечается в официальном заявлении мэрии Ноябрьска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ижевске на школу №88 26 сентября было совершено нападение. В здание ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей и два охранника, 23 человека пострадали.

Ноябрьск — второй по численности населения город Ямало-Ненецкого автономного округа после Нового Уренгоя. Здесь проживает более 100 тыс. человек, действует две гимназии и 13 школ.