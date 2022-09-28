Депутат в Грузии обвинил власти в отказе противостоять потоку граждан РФ
Тбилиси, 28 сентября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Оппозиционна партия «Лело для Грузии» с февраля не может добиться введения виз для граждан России. Об этом 28 сентября заявила журналистам депутат парламента Грузии от данной партии Саломе Самадашвили.
«Представители власти говорят, что якобы страна не перед какими вызовами не стоит. Я считаю, исходя из сегодняшней ситуации, у нас больше нет времени, и реально пора действовать», — сказала Самадашвили.
Она также обвинила руководство страны в уклонении от проведения заседания Совета безопасности. По мнению депутата, общественность не знает, какие угрозы стоят перед страной.
Напомним, ряд оппозиционных политиков Грузии с начала Россией спецоперации по денацификации б. УССР под разными предлогами требуют запретить въезжать российским гражданам. После объявленной в РФ мобилизации и роста потока желающих въехать в Грузию многие стали говорить об угрозе национальным интересам республики и призвал закрыть границу.