Тбилиси, 28 сентября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Оппозиционна партия «Лело для Грузии» с февраля не может добиться введения виз для граждан России. Об этом 28 сентября заявила журналистам депутат парламента Грузии от данной партии Саломе Самадашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

«Представители власти говорят, что якобы страна не перед какими вызовами не стоит. Я считаю, исходя из сегодняшней ситуации, у нас больше нет времени, и реально пора действовать», — сказала Самадашвили.

Она также обвинила руководство страны в уклонении от проведения заседания Совета безопасности. По мнению депутата, общественность не знает, какие угрозы стоят перед страной.

Напомним, ряд оппозиционных политиков Грузии с начала Россией спецоперации по денацификации б. УССР под разными предлогами требуют запретить въезжать российским гражданам. После объявленной в РФ мобилизации и роста потока желающих въехать в Грузию многие стали говорить об угрозе национальным интересам республики и призвал закрыть границу.