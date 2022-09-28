Москва, 28 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Стремление турецких властей разрешить ситуацию, в которой турецкие банки находятся под давлением стран Запада из-за использования карт систем «Мир» и UnionPay вызвано тем, что доходы от туристов из России имеют для страны большое значение, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Игнорировать западный прессинг полностью коммерческим структурам, ведущим бизнес не только на территории своей страны, но и за рубежом, довольно сложно.

В качестве примера можно привести политику российских сотовых операторов и части банков после присоединения Крыма. Поэтому часть турецких банков уже вынуждены были заявить об отказе принимать карты системы «Мир».

С учетом того, что карты систем Visa и Mastercard, эмитированные российскими банками, за пределами нашей страны не обслуживаются, это означает для этих турецких банков упущенную прибыль.

Пока ещё ряд крупных турецких банков все ещё принимает платежи через российскую лицензию на систему, так что существенных сложностей у туристов не наблюдается. Но давление на эти банки может усилиться, и тогда либо они будут нести убытки на западных рынках, либо количество денег, которые станут тратить в Турции российские туристы, сильно сократится.

С учетом этого создание в Турции собственной платежной системы, принимающей, в том числе и карты «Мир», представляется оправданным не только политически, но и экономически.

Банки будут формально непричастны к нарушению западных санкций, а экономика не потеряет доходы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие несколько дней правительство Турции объявит детали платёжной системы, которая станет альтернативой российской платёжной системе «Мир».

Читайте также: В Турции в ближайшие дни найдут альтернативу платёжной системе «Мир»