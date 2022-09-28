Донецк, 28 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли два района Донецка, сообщили 28 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:29 (совпадает с мск) — н. п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования киевского нацистского режима обстреляли населённые пункт Каштановое в Донецкой Народной Республике.

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