Москва, 28 сентября 2022, 15:49 — REGNUM Проект по глубокой переработке зерна кукурузы реализован в Волгоградской области. Он позволяет производить современное детское питание. Об этом губернатор Андрей Бочаров рассказал 28 сентября президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.
Новейший и впервые созданный проект запустили при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Россельхозбанка. Производство создано в Алексеевском районе, планируется, что в течение года предприятие выйдет на полный объём работ.
В сложных климатических условиях региона реализуется ещё один инвестпроект в агропромышленном комплексе — в Калачёвском районе развивают мясомолочное животноводство. Общее стадо хозяйства составляет порядка 11 тысяч голов, из которых четыре тысячи — дойное стадо.
Как сообщало ИА REGNUM, одним из самых перспективным инвестиционных проектов в Волгоградской области считают создание центра компетенций спецсталей и нержавеющих сталей.