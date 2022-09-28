Москва, 28 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Проект по глубокой переработке зерна кукурузы реализован в Волгоградской области. Он позволяет производить современное детское питание. Об этом губернатор Андрей Бочаров рассказал 28 сентября президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Кремле.

Александр Погожев ИА REGNUM Кукуруза

Новейший и впервые созданный проект запустили при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Россельхозбанка. Производство создано в Алексеевском районе, планируется, что в течение года предприятие выйдет на полный объём работ.

«Без определённой составляющей невозможно произвести современное детское питание. Вот сегодня я хочу доложить, что на территории Волгоградской области реализован полномасштабный проект по переработке зерна кукурузы, который производит и мальтодекстрины, и глютен, и крахмальный зародыш, и всё это даёт возможность произвести составляющую высокого качества для детского питания. Раньше мы значительную часть завозили из-за рубежа», — рассказал глава региона.

В сложных климатических условиях региона реализуется ещё один инвестпроект в агропромышленном комплексе — в Калачёвском районе развивают мясомолочное животноводство. Общее стадо хозяйства составляет порядка 11 тысяч голов, из которых четыре тысячи — дойное стадо.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из самых перспективным инвестиционных проектов в Волгоградской области считают создание центра компетенций спецсталей и нержавеющих сталей.