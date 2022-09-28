Тель-Авив, Израиль, 28 сентября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над представителем Аргентины Томасом Мартином Этчеверри во втором круге турнира в Тель-Авиве (Израиль). Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4.

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Сафиуллин пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, ни одной ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Сафиуллин сыграет с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина) — Артур Риндеркнеш (Франция).