Пицунда, Абхазия, 28 сентября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил государственную дачу в Пицунде и встретился там с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба абхазского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Сообщается, что Бжания выразил надежду на импульс взаимодействия между народами республик после данного визита. Он пообещал сделать их такими же, как в советское время.

«В далёкие времена, может быть в 25-27 лет я был на этой святой земле. Естественно, не президентом. Можно сказать, обычным человеком, депутатом парламента. Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать», — ответил на это Лукашенко.

Белорусский президент подчеркнул, что его приезд не вызван особой ситуацией, так как Минск «не страдает» геополитикой. Лукашенко подчеркнул, что планируется наладить «очень серьёзные» отношения между республиками.

Напомним, в апреле 2015 года Лукашенко в ходе визита в Грузию заявил, что признаёт её «территориальную целостность».