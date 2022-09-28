Ульяновск, 28 сентября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области 28 сентября депутаты парламента поддержали обновлённый устав региона. В нём отредактированы основы системы управления регионом, полномочий губернатора и органов власти, сообщается на сайте Законодательного собрания Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульяновск

Впервые в уставе Ульяновской области определяется, что основными задачами работы региональных органов власти являются защита прав и свобод человека, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан. Чиновники также должны оказывать поддержку предлагаемыми гражданами общественно значимых инициатив и добровольческой деятельности.

В обновлённом уставе закрепляются полномочия и критерии досрочного прекращения работы Законодательного собрания Ульяновской области, уточняются ограничения, запреты и основы деятельности парламентариев.

Депутатский корпус получает право назначать и освобождать от должности регионального уполномоченного по правам человека, бизнес-омбудсмена и детского омбудсмена. Также Заксобрание может принять решение о досрочном прекращении полномочий губернатора или объявить ему недоверие, но при этом исключается назначение голосования по его отзыву.

Отмечается, что расширены полномочия губернатора: он может привлечь к ответственности глав муниципальных образований или местных администраций. В числе предлагаемых мер наказания — предупреждение, выговор, отрешение от должности.

В новой редакции устава предусмотрено участие граждан в правотворческой работе органов публичной власти, при этом право законодательной инициативы получает ещё один орган — управление Министерства юстиции России.

По данным спикера Валерия Малышева, после принятия поправок в устав потребуется скорректировать более 90 региональных законов.

Напомним, что Алексей Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 года. До этого он работал сенатором, представляя Московскую область. В сентябре 2021 года по итогам губернаторских выборов Русских избавился от приставки «врио».

Как сообщало ИА REGNUM , действующая редакция устава Ульяновской области утверждена в 2005 года. В 2020 году власти начали работу над поправками: идеи предлагали депутаты, общественники, трудовые коллективы и другие заинтересованные лица.