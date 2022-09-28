Таллин, 28 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Вместо первоначальных 130 советских военных памятников в Эстонии выявлено уже 265, и это число может в итоге превысить 300. Об этом местной радиостанции Vikerraadio заявил руководитель созданной при Государственной канцелярии рабочей подгруппы по оценке памятников Аско Кивинук.

(сс) Leon petrosyan Танк Т-34 в Нарве до демонтажа

«Сначала мы знали примерно о 130 советских памятниках, и все они в основном были военными захоронениями. По состоянию на 27 сентября 2022 года мы нанесли на карту уже 265 советских памятников, среди которых есть воинские захоронения, воинские памятники и всевозможные памятные камни. И они повсюду в Эстонии», — заметил он.

Кивинук также сообщил, что лишь малая часть из таких военных памятников признана нейтральными по контексту искусствоведами и историками нынешней Эстонии: «Мы уже оценили 231 из них на предмет пригодности в публичном пространстве. На сегодняшний день насчитывается около 50 таких памятников, которые сочли нейтральными и искусствоведы, и историки, на которых нет прямой символики советской власти. По сути, они подходят для надгробий».

Но даже отсутствие советской символики на военных памятниках не спасет их от сноса, подчеркнул руководитель рабочей подгруппы по оценке памятников: «Вопрос в том, находятся ли они в подходящем месте, и этим параллельно занимается комиссия по воинским захоронениям, которая оценивает эту пригодность».

Кивинук сообщил, что в комиссия активно обсуждает судьбу последнего оставшегося не демонтированным воинского мемориала Маарьямяэ в Таллине. Его судьба под вопросом даже после того, как на нем были установлены мемориальные кресты в память о погибших на стороне нацистской Германии эстонцах и таблички с названиями полицейских батальонов и подразделений Вермахта, снесена часть табличек с названиями участвовавших в освобождении Таллина и Эстонии частей Красной Армии, потушен Вечный огонь, а рядом возведена Стена в память о жертвах советской власти.

«Общая судьба этого мемориала в долгосрочной перспективе требует более активного участия и обсуждения», — сообщил Аско Кивинук. Он добавил, что денежная смета работ по переносу всех советских памятников еще составляется.

Сообщается, что до конца сентября 2022 года в Эстонии будут снесены восемь памятных знаков с символикой советской власти.