Донецк, 28 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Киевские боевики дважды обстреляли Донецк с промежутком в несколько минут. Огонь вёлся по Кировскому, Петровскому и Киевскому районам, сообщает 28 сентября представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM Осколок снаряда

В 14:55 зафиксирован обстрел с позиций ВСУ в Новомихайловке. По Кировскому и Петровскому районам выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.

В 14:58 Киевский район обстреляли со стороны Орловки. По городу выпустили ещё четыре снаряда калибра 155 мм.

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