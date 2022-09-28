Москва, , 15:45 — REGNUM Текущее укрепление доллара, связано с последовательной политикой ФРС США, которая неоднократно понимала процентную ставку, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Доллары Pixabay.com

«В настоящий момент ставка составляет 3-3,25%, что является историческим максимумом за 40 лет. ФРС прогнозирует повышение ставки до 4,4% до конца 2022 года и до 4,6% в 2023 году.

Очевидно, что такое резкое поднятие ставки укрепит позиции доллара на мировых валютных рынках. И, очевидно, отразится на курсе рубля.

Кроме того прекращение продаж природного газа в Европу, сократит приток валюты в Россию, что также снизит поддержку рубля в среднесрочной перспективе. С учетом этих факторов прогноз Минэкономразвития РФ вполне может оправдаться», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минэкономразвития России, укрепление доллара до 66 рублей ожидается в декабре 2022 года.

Читайте также: Минэкономразвития РФ прогнозирует укрепление доллара до 66 рублей