Липецк, 28 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Дополнительные индивидуальные аптечные наборы выдадут мобилизованным жителям Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Жители Липецкой области, призванные по мобилизации, будут получать при отправке дополнительные индивидуальные аптечные наборы. Дал поручение укомплектовать ими всех наших мобилизованных», — написал губернатор в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что набор дополнительных медикаментов будет отправлен и тем липчанам, кто уже находится в частях.

Формирование наборов начнут 28 сентября, их выдача и доставка — через два-три дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Липецкой области объявили о выплате 50 тысяч рублей всем мобилизованным жителям региона.