Махачкала, , 15:44 — REGNUM В Дагестане стартовали Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов. Для участия в мероприятии в республику прибыла делегация посольства ОАЭ в Российской Федерации. Её возглавляет чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер. Накануне, 27 сентября, состоялась его встреча с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

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В составе делегации, помимо официальных лиц, представители организаций культуры, мастера искусств, творческие коллективы. В рамках дней ОАЭ в Дагестане состоятся выставки картин и антикварных изделий, театрализованное представление о старинных обрядах свадьбы в ОАЭ.

Во время работы фестиваля жители и гости Махачкалы смогут поучаствовать в мастер-классах по росписи хной, изготовлении кукол ручной работы, познакомиться с изготовлением элементов женской и мужской одежды. В рамках дней культуры можно будет отведать блюда национальной кухни.

Мероприятие будет проходить в Махачкале на площадке Аварского театра с 28 по 29 сентября.