Брюссель, , 15:43 — REGNUM Во время перестрелки при обыске в ходе проведения операции по предотвращению «террористического акта» в Бельгии убит один человек. Об этом 28 сентября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на бельгийскую федеральную прокуратуру.

Перестрелка Elitefon.ru

По информации надзорного ведомства Бельгии, у сторонников крайне правых в Антверпене и Генте провели около 10 обысков, в ходе которых правоохранители изъяли боеприпасы и оружие.

«Во время одной такой операции произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и одним из людей, находившихся в здании. Этот человек погиб», — говорится в сообщении.

Также указывается, что следственным судьёй Антверпена ведётся расследование в отношении «группы, подозреваемой в принадлежности к крайне правым» по делу о нарушении законодательства страны об оружии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подразделения армии и полиции Ливана провели антитеррористическую операцию в провинциях Вади Халед и Аккар на севере страны.