28 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Нам действительно необходимо обострить сознание и память. Духовная мобилизация нужна, но не в целях «полного примирения России с Киевом». Киев теперь мы примем только с покаянием.

Михаил Демурин, , 20:11 — REGNUM Патриарх Кирилл призвал верующих к духовной мобилизации, отметив, что это «поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества», а также поможет полному примирению России и б. УССР, которые являются единым пространством Русской православной церкви. При этом примирение и восстановление единства не должно основываться на «опасных компромиссах», добавил патриарх.

Патриарх Кирилл Иван Шилов © ИА REGNUM

К сказанному есть вопросы. Как получилось, что на «едином пространстве Русской православной церкви» появилась церковь (УПЦ МП), которая поддержала и поддерживает нацистов? Да, церковь должна жить в мире со своим государством, так учат отцы, так требует канон. Но жить в мире с фашистами, которые губят твой народ — русских? Не лучше ли было давно отпустить УПЦ в полностью самостоятельную жизнь? По-моему, тогда было бы меньше непонимания и заблуждений!

Московский патриархат сыграл важную роль в сохранении русского духа и русской традиции в отвратительные ельцинские годы; по сути дела, РПЦ стала тогда своего рода русской национальной автономией в прозападной либероидной РФ. И за вложенные в него и им самим в себя деньги Московскому патриархату проще отчитаться, чем нынешнему государству за своё устройство: восстановленные и построенные заново церкви, монастыри, приюты стоят в России, а сотням миллиардов народных денег правительство позволило утечь за рубеж. Если же сравнивать церковь как социальный институт с бизнесом, то тут вообще дистанция огромная…

Освящение нового храма Патриархом Кириллом Дарья Драй © ИА REGNUM

Но церковь не социальный институт, это дом Святого Духа, если он есть. Если священник говорит, что Великая Отечественная война не его война, есть в нем Святой Дух? Если в Светлую Седмицу он в проповедях не находит лучшего, как возносить хулу на коммунистов, Он есть в нём? Как с таким «наставником» укреплять себя в вере, к чему призывает патриарх? А всё это я не с чьих-то слов говорю, я слышал это своими ушами. И таких священников в РПЦ немало.

Московский патриархат справедливо осуждает киевских раскольников, выделившихся в отдельную церковь по политическим мотивам. Но не по политическим ли мотивам была в начале 1920-х годов создана Русская православная церковь за границей (почитайте материалы так называемого «Карловацкого собора»!), кстати говоря, тоже, как и УПЦ МП сегодня, поддержавшая в 1941 году большинством своего высшего клира поход Гитлера на нашу страну. Русская православная церковь Московского патриархата с ней объединилась, не потребовав покаяния за это антипатриотическое действие, за поддержку врага русского народа и России… А Бог всё видит!

Да, нам необходимо, как призывает патриарх, «обострить сознание и память»; духовная мобилизация нужна, но не в целях «полного примирения России с Киевом».

Киев теперь мы примем только с покаянием!

Духовного единства с фашистами, с теми, кто поставил себе на территории бывшей УССР задачу унизить и уничтожить русских, быть не может. Во всяком случае, для меня.