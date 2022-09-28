Ярославль, 28 сентября 2022, 15:43 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Ярославской области поможет мобилизованным. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного.
«Горячая линия» по вопросам соблюдения прав и законных интересов ярославцев в ходе проведения частичной мобилизации открыта с 27 сентября 2022 года.
Помимо этого к уполномоченному можно обратиться в мессенджерах по телефону +791 082 800 10 или традиционно прийти на личный приём, либо направить письменное обращение.
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