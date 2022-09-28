Ярославль, 28 сентября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Ярославской области поможет мобилизованным. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного.

Yarregion.ru Сергей Бабуркин

«Горячая линия» по вопросам соблюдения прав и законных интересов ярославцев в ходе проведения частичной мобилизации открыта с 27 сентября 2022 года.

«Обратиться к Уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину можно ежедневно, с понедельника по четверг, с 8:30 до 17:30 по телефону: 8(4852) 78-60-32, в пятницу с 08:30 до 16:30 (перерыв с 12:00 до 13:00). В нерабочее время (выходные дни) телефон 8 (48-52) 78-60-32 работает круглосуточно в режиме автоответчика», — поясняется на сайте омбудсмена.

Помимо этого к уполномоченному можно обратиться в мессенджерах по телефону +791 082 800 10 или традиционно прийти на личный приём, либо направить письменное обращение.