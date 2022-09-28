Москва, 28 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Предлагаемые изменения в части снятия ограничений в отношении России на транспортировку удобрений, цемента и «других товаров» сложно назвать смягчением санкционного давления, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Это скорее разменная монета в игре с еще большими ставками, так как при введении ограничения цен, азиатские страны потеряют преимущество от покупки российских нефтепродуктов.

Для создания «широкой международной коалиции» и было сформировано это предложение, ориентированное в первую очередь на Грецию, Кипр и Мальту.

Вопрос в том, согласятся ли они на такую компенсацию их выпадающих доходов от предполагаемого введения ограничений на перевозку российской нефти танкерами», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, предложения по новому пакету антироссийских санкций ЕС, в котором будут содержаться меры по смягчению уже действующих ограничений, предложит Европейская комиссия.

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