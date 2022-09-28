Архангельск, 28 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. На десяти перекрестках Архангельске установят систему видеоаналитики. Об этом губернатор региона Александр Цыбульский сообщил в соцсетях.

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«Каждая сможет распознавать посторонние предметы на проезжей части, фиксировать ДТП и направлять данные в оперативные службы. Кроме того, общее программное обеспечение способно анализировать изображения с камер и определять марку, модель и другие данные автомобилей», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде установят камеры видеонаблюдения за 1,65 млрд рублей.